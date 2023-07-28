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ПОЛІТИКА

Сенат США схвалив проєкт рекордного оборонного бюджету

28 липня 2023, 15:21
Сенат США схвалив проєкт рекордного оборонного бюджету
Фото: gettyimages.com
Тепер обидві палати Конгресу повинні знайти компроміс та узгодити нову версію документа.

Сенат США схвалив проект Закону про асигнування на національну оборону на 2024 рік на рекордні $886 млрд. 

Про це повідомляє "Голос Америки".

Документ схвалено 86 голосами "за" та 11 — "проти". Зазначається, що голосування створило передумови для протистояння Сенату, у якому більшість становлять демократи, з контрольованою республіканцями Палатою представників через різницю у пріоритетах про щорічні оборонні витрати.

Законопроект, зокрема, передбачає 300$ мільйонів доларів для України. Також документ містить кілька ключових пунктів, таких, як обмеження інвестицій США у деякі галузі бізнесу в Китаї, як-от штучний інтелект та напівпровідники, і підвищення платні військовослужбовцям на 5,2%.

"Цей законопроект – це наша найбільша можливість визначити пріоритети у конкуренції з такими противниками, як Китай та росія. Це наш шанс зберегти фокус уваги адміністрації Байдена на таких найважливіших завданнях як відновлення військово-промислової бази Америки", – вважає лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл.

При цьому, Сенат відхилив кілька пропозицій, які мали певну двопартійну підтримку. Зокрема, ініціативу сенатора-демократа Емі Клобушар щодо надання посвідки на проживання 80 тисячам жителів Афганістану, які переїхали до Штатів після приходу до влади Талібану.

Також відхилено спробу республіканців створити посаду головного генерального інспектора з питань допомоги Україні. Посади генеральних інспекторів, які займаються наданням допомоги, вже є в окремих урядових відомствах.

"Американський народ заслуговує на те, щоб кожен долар був врахований, і ця поправка зміцнила б наші давні зусилля щодо забезпечення оперативного та прозорого нагляду за всіма аспектами американської допомоги Україні", – сказав старший республіканець у комітеті Сенату з міжнародних відносин Джим Ріш.

Законопроект містить кілька консервативних положень, включаючи заборону фінансування абортів для військових, які хочуть провести цю процедуру за межами штатів, де вона не дозволена. Крім того, у документі є пункт про скорочення видатків на охорону здоров'я для військових-трансгендерів. 

Раніше повідомлялось, що перші американські танки Abrams можуть приїхати до України вже в вересні.

СШАвійна в Україніоборонний бюджет

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