Сенат США схвалив проєкт рекордного оборонного бюджету

Тепер обидві палати Конгресу повинні знайти компроміс та узгодити нову версію документа.

Сенат США схвалив проект Закону про асигнування на національну оборону на 2024 рік на рекордні $886 млрд.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Документ схвалено 86 голосами "за" та 11 — "проти". Зазначається, що голосування створило передумови для протистояння Сенату, у якому більшість становлять демократи, з контрольованою республіканцями Палатою представників через різницю у пріоритетах про щорічні оборонні витрати.

Законопроект, зокрема, передбачає 300$ мільйонів доларів для України. Також документ містить кілька ключових пунктів, таких, як обмеження інвестицій США у деякі галузі бізнесу в Китаї, як-от штучний інтелект та напівпровідники, і підвищення платні військовослужбовцям на 5,2%.

"Цей законопроект – це наша найбільша можливість визначити пріоритети у конкуренції з такими противниками, як Китай та росія. Це наш шанс зберегти фокус уваги адміністрації Байдена на таких найважливіших завданнях як відновлення військово-промислової бази Америки", – вважає лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл.

При цьому, Сенат відхилив кілька пропозицій, які мали певну двопартійну підтримку. Зокрема, ініціативу сенатора-демократа Емі Клобушар щодо надання посвідки на проживання 80 тисячам жителів Афганістану, які переїхали до Штатів після приходу до влади Талібану.

Також відхилено спробу республіканців створити посаду головного генерального інспектора з питань допомоги Україні. Посади генеральних інспекторів, які займаються наданням допомоги, вже є в окремих урядових відомствах.

"Американський народ заслуговує на те, щоб кожен долар був врахований, і ця поправка зміцнила б наші давні зусилля щодо забезпечення оперативного та прозорого нагляду за всіма аспектами американської допомоги Україні", – сказав старший республіканець у комітеті Сенату з міжнародних відносин Джим Ріш.

Законопроект містить кілька консервативних положень, включаючи заборону фінансування абортів для військових, які хочуть провести цю процедуру за межами штатів, де вона не дозволена. Крім того, у документі є пункт про скорочення видатків на охорону здоров'я для військових-трансгендерів.

Раніше повідомлялось, що перші американські танки Abrams можуть приїхати до України вже в вересні.