Росія направила в Карабах вже 140 літаків з миротворцями
Міноборони РФ з 10 листопада направило в Нагірний Карабах вже 140 літаків з миротворцями.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформаційний бюлетень Міноборони РФ.
"Триває перекидання особового складу, військової техніки та матеріального майна миротворчого контингенту літаками військово-транспортної авіації Росії Іл-76, Ан-124. Всього з 10 листопада 2020 р.виконано 140 літако-рейсів", - йдеться у повідомленні.
За минулу добу у Єреван прибули 20 літаків з російськими миротворцями.
15 листопада російські миротворці розгорнули всі спостережні пости в південній і північній зонах відповідальності в Нагірному Карабаху.
Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.
Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.
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