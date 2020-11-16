Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія направила в Карабах вже 140 літаків з миротворцями

За минулу добу у Єреван прибули 20 літаків з російськими миротворцями
"Триває перекидання особового складу, військової техніки та матеріального майна миротворчого контингенту літаками військово-транспортної авіації Росії Іл-76, Ан-124. Всього з 10 листопада 2020 р.виконано 140 літако-рейсів", - йдеться у повідомленні.
Росія направила в Карабах вже 140 літаків з миротворцями Фото: з вільних джерел

Міноборони РФ з 10 листопада направило в Нагірний Карабах вже 140 літаків з миротворцями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформаційний бюлетень Міноборони РФ.

"Триває перекидання особового складу, військової техніки та матеріального майна миротворчого контингенту літаками військово-транспортної авіації Росії Іл-76, Ан-124. Всього з 10 листопада 2020 р.виконано 140 літако-рейсів", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу у Єреван прибули 20 літаків з російськими миротворцями.

15 листопада російські миротворці розгорнули всі спостережні пости в південній і північній зонах відповідальності в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Читайте також: У Міноборони кажуть, що Росія вербує "миротворців" на Донбасі для Нагірного Карабаху

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 11 2020 16:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.