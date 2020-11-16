Росія направила в Карабах вже 140 літаків з миротворцями

За минулу добу у Єреван прибули 20 літаків з російськими миротворцями

"Триває перекидання особового складу, військової техніки та матеріального майна миротворчого контингенту літаками військово-транспортної авіації Росії Іл-76, Ан-124. Всього з 10 листопада 2020 р.виконано 140 літако-рейсів", - йдеться у повідомленні.

Міноборони РФ з 10 листопада направило в Нагірний Карабах вже 140 літаків з миротворцями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформаційний бюлетень Міноборони РФ.

"Триває перекидання особового складу, військової техніки та матеріального майна миротворчого контингенту літаками військово-транспортної авіації Росії Іл-76, Ан-124. Всього з 10 листопада 2020 р.виконано 140 літако-рейсів", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу у Єреван прибули 20 літаків з російськими миротворцями.

15 листопада російські миротворці розгорнули всі спостережні пости в південній і північній зонах відповідальності в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

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