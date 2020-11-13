У Міноборони кажуть, що Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху

У матеріалах InformNapalm є інформація, що з грудня 2005 року по листопад 2008 року «миротворча» бригада перебувала в зоні грузино-абхазького конфлікту й брала участь у російській агресії проти Грузії в серпні 2008 року

Росія на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей вербує людей для укомплектування своїх «миротворчих» підрозділів, які виконуватимуть завдання в Нагірному Карабаху.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки.

Там зазначили, що на території окупованого Донбасу Росія продовжує прискорений процес примусової паспортизації населення.

Так, наявність російського паспорта є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах бойовиків. Без російського громадянства не беруть також у російські «миротворці», яких потім направляють у Нагірний Карабах, кажуть у Міноборони.

Також щодо паспортів у повідомлені зазначається, що бойовики розглядають питання запровадження обмежень громадянських прав для людей, які мають паспорт громадянина України, з наданням статусу «іноземного громадянина». Їх хочуть позбавити «виборчого права» та можливості укладати цивільно-правові угоди, які потребують нотаріального посвідчення.

Зазначимо, раніше про російських «миротворців» у Нагірному Карабаху, які причетні до окупації Криму, війн на Донбасі та у Грузії, повідомляв волонтер-розслідувач з організації InformNapalm Іраклі Комахідзе. Ішлося про військових 15-ї окремої механізованої бригади із Самари.

У матеріалах InformNapalm є інформація, що з грудня 2005 року по листопад 2008 року «миротворча» бригада перебувала в зоні грузино-абхазького конфлікту й брала участь у російській агресії проти Грузії в серпні 2008 року.

З 2014 року 15 «миротворча» бригада брала участь в операції з анексії Криму і пізніше в бойових діях на Донбасі. Цьому є щонайменше 15 документальних підтверджень, зазначає Комахідзе.

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