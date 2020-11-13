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У Міноборони кажуть, що Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху

У матеріалах InformNapalm є інформація, що з грудня 2005 року по листопад 2008 року «миротворча» бригада перебувала в зоні грузино-абхазького конфлікту й брала участь у російській агресії проти Грузії в серпні 2008 року
Росія на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей вербує людей для укомплектування своїх «миротворчих» підрозділів, які виконуватимуть завдання в Нагірному Карабаху.
У Міноборони кажуть, що Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху Фото: yablor.ru

Про це повідомила пресслужба Міноборони України, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки.

Там зазначили, що на території окупованого Донбасу Росія продовжує прискорений процес примусової паспортизації населення.

Так, наявність російського паспорта є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах бойовиків. Без російського громадянства не беруть також у російські «миротворці», яких потім направляють у Нагірний Карабах, кажуть у Міноборони.

Також щодо паспортів у повідомлені зазначається, що бойовики розглядають питання запровадження обмежень громадянських прав для людей, які мають паспорт громадянина України, з наданням статусу «іноземного громадянина». Їх хочуть позбавити «виборчого права» та можливості укладати цивільно-правові угоди, які потребують нотаріального посвідчення.

Зазначимо, раніше про російських «миротворців» у Нагірному Карабаху, які причетні до окупації Криму, війн на Донбасі та у Грузії, повідомляв волонтер-розслідувач з організації InformNapalm Іраклі Комахідзе. Ішлося про військових 15-ї окремої механізованої бригади із Самари.

У матеріалах InformNapalm є інформація, що з грудня 2005 року по листопад 2008 року «миротворча» бригада перебувала в зоні грузино-абхазького конфлікту й брала участь у російській агресії проти Грузії в серпні 2008 року.

З 2014 року 15 «миротворча» бригада брала участь в операції з анексії Криму і пізніше в бойових діях на Донбасі. Цьому є щонайменше 15 документальних підтверджень, зазначає Комахідзе.

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13 11 2020 16:47
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