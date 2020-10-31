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Війна у Карабаху: Росія погодилась надати Вірменії допомогу - з одним "якщо"

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну
Російське міністерство закордонних справ заявило, що Росія надасть Єревану "всю необхідну допомогу", якщо зіткнення будуть відбуватися безпосередньо на території Вірменії.
Війна у Карабаху: Росія погодилась надати Вірменії допомогу - з одним "якщо" Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у заяві, яку в суботу оприлюднило МЗС Росії, повідомляє "Європейська правда".

"Відповідно до договору Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо бойові зіткнення перенесуться безпосередньо на територію Вірменії", – сказано в заяві на сайті російського відомства.

У заяві наголошується, що у зв'язку зі зверненням прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна до президента Владіміра Путіна з проханням почати консультації з метою визначення виду та обсягу допомоги, яку Росія може надати Вірменії, "підтверджуємо прихильність Російської Федерації союзницьким зобов'язанням щодо Республіки Вірменія, що, зокрема, випливають із Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між Російською Федерацією і Республікою Вірменія від 29 серпня 1997 року".

31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові РФ Володимиру Путіну з проханням про проведення консультацій для визначення роду і розміру допомоги, яку Росія може надати Вірменії для "забезпечення її безпеки".

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31 10 2020 14:10
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