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росія наступає в Донецькій області, загрожуючи важливим українським містам – розвідка Британії

09 серпня 2024, 13:27
росія наступає в Донецькій області, загрожуючи важливим українським містам – розвідка Британії
російські війська продовжують покладатися на дорогі наступи.

Сухопутні війська рф продовжують наступальні операції на різних ділянках фронту і домагаться тактичних успіхів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Великої Британії.

"Основна увага російських військ зосереджена в центральній частині Донецької області, де нещодавні успіхи призвели до того, що місто Покровськ опинилося приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту", - йдеться в дописі. 

В розвідці додали, що Покровськ є ключовим логістичним вузлом, що підтримує українські операції в цьому регіоні.

Також росія продовжує зміцнювати позиції в оспорюваному місті Нью-Йорк, що загрожує сусідньому місту Торецьк.

Британська розвідка зауважує, що російські війська продовжують покладатися на дорогі наступи з використанням піхоти для поступового просування на українську територію.

 
війна в Українірозвідка

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