російські війська продовжують покладатися на дорогі наступи.

Сухопутні війська рф продовжують наступальні операції на різних ділянках фронту і домагаться тактичних успіхів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Великої Британії.

"Основна увага російських військ зосереджена в центральній частині Донецької області, де нещодавні успіхи призвели до того, що місто Покровськ опинилося приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту", - йдеться в дописі.

В розвідці додали, що Покровськ є ключовим логістичним вузлом, що підтримує українські операції в цьому регіоні.

Також росія продовжує зміцнювати позиції в оспорюваному місті Нью-Йорк, що загрожує сусідньому місту Торецьк.

Британська розвідка зауважує, що російські війська продовжують покладатися на дорогі наступи з використанням піхоти для поступового просування на українську територію.