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росія наступає з трьох напрямків через затримки військової допомоги Україні – ISW

19 лютого 2024, 08:19
росія наступає з трьох напрямків через затримки військової допомоги Україні – ISW
Армія фр змогла розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту.

Це стало можливим через затримки західних партнерів з наданням військової допомоги Україні.

Про це йдеться в щоденному огляді ISW.

Спеціалісти інституту вважають, що російські війська проводять щонайменше три наступальні операції:

  • - вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману;

  • - в Авдіївці та навколо неї;

  • - поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

За оцінками ISW, затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки: артилерійських боєприпасів і критично важливих систем протиповітряної оборони, завадили ЗСУ захистити Авдіївку від російського наступу.

"Критична нестача обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги з боку США змусили українські війська зосередити техніку по всьому фронту, що, ймовірно, заохотило російські війська скористатися ситуацією", - йдеться в звіті. 

росія розпочала наступ за межами Авдіївки: вздовж кордону Харківської і Луганської областей з початку січня 2024 року і в західній частині Запорізької області впродовж останніх 48 годин.

В ISW вважають, що цей російський наступ, ймовірно, завадить українським військам підготувати особовий склад і техніку для відновлення контрнаступальних операцій.

Україна може постраждати в разі, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як це пропонують деякі західні держави і аналітики.

 
РосіянаступISW

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