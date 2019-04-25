Росія назвала закон про українську мову "примусовою українізацією"
"Він (закон про українську мову - ред.) є законом про примусову, фактично тотальну українізацію. Його положеннями передбачаються значні обмеження, а в багатьох випадках і прямі заборони на використання російської мови та мов нацменшин у різних сферах суспільного життя", - написала Захарова.
За її словами, це рішення посилить розкол українського суспільства і ще більше віддалить перспективи врегулювання кризи в Україні.
Нагадаємо, що Верховна Рада на пленарному засіданні 25 квітня проголосувала за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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Зазначимо, що переможець виборів президента шоумен Володимир Зеленський заявляє, що після вступу на посаду проаналізує закон про українську мову на предмет дотримання усіх прав громадян.
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