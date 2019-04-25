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Росія назвала закон про українську мову "примусовою українізацією"

Вона вважає, що цей закон нібито "посилить розкол українського суспільства"
Речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" примусовою українізацією.
Росія назвала закон про українську мову "примусовою українізацією" Фото: УНІАН

"Він (закон про українську мову - ред.) є законом про примусову, фактично тотальну українізацію. Його положеннями передбачаються значні обмеження, а в багатьох випадках і прямі заборони на використання російської мови та мов нацменшин у різних сферах суспільного життя", - написала Захарова.

За її словами, це рішення посилить розкол українського суспільства і ще більше віддалить перспективи врегулювання кризи в Україні.

Нагадаємо, що Верховна Рада на пленарному засіданні 25 квітня проголосувала за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Зазначимо, що переможець виборів президента шоумен Володимир Зеленський заявляє, що після вступу на посаду проаналізує закон про українську мову на предмет дотримання усіх прав громадян.

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25 04 2019 19:26
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