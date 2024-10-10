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росія не готова повертати Курську область – Politico

10 жовтня 2024, 11:32
росія не готова повертати Курську область – Politico
iakursk.ru
Армія рф завойовує позиції в Україні, але дорогою ціною.

росія поки не зможе відбити Курську область найближчим часом через погану організацію і проблеми з логістикою.

Про це пише видання Politico.

Від початку панувала думка, що тисячі військовослужбовців, яких Україна перекинула в Курську область рф, призвели до нестачі в інших областях. 

Проте аналітики вважають, що Київ зможе зберігати за собою російські території протягом кількох місяців, перш ніж росіяни зможуть повністю організувати дії у відповідь.

Військовий чиновник розповів виданню, що українцям вдається поповнювати запаси своїх військ на російській території, в той час як росіяни, через погану координацію і планування, "мають значні проблеми з логістикою в плані передислокації військ і організації" для переходу в наступ.

"Поки нічого не вказує на те, що вони готові зробити серйозну спробу повернути Курську область, і я не думаю, що вони зможуть зробити це найближчим часом", - сказав він.

Втрати внаслідок наступальних дій на Донбасі збільшили загальну кількість загиблих і поранених у росії до понад 600 000 осіб.

Втрати в 40 разів перевищують втрати рф під час її десятирічного вторгнення в Афганістан в 1990-х роках. 

Протягом останніх кількох місяців російські війська захопили територію на сході України, захопивши кілька ключових міст, які українці вперто утримували перед лицем масованих російських наступів.

Один із чиновників сказав, що невтомні та криваві перемоги йдуть поблизу міста Покровськ на Донбасі, головного транспортного вузла для передових українських сил. Втрата міста стала б серйозним ударом для українських сил, які воюють на сотнях миль спірної лінії фронту.

Російські наступальні дії з літа складалися з масованих артилерійських атак, за якими слідували великі переміщення військ, які стрімголов мчали до добре закріплених українських позицій, що призвело до тисяч втрат, адже московське командування вирішило застосувати стратегію обміну військами на землю.

Здобутки кремля були найбільш стійкими та значними з моменту її першого вторгнення в лютому 2022 року.

"Вони намагалися подолати українські вогні масованим маневром, якщо подивитися на виступ навколо Покровська, кількість російських військ там вражає. Це десятки тисяч сил, які вони вклали в цю дуже маленьку територію. Як ви знаєте, коли у вас є стільки сил на дуже маленькій території … це цільове багате середовище для українців.", - сказав військовий. 

Було певне занепокоєння, що тисячі військових, які Україна перекинула в Курську область рф в серпні, призвели до нестачі в інших областях. Але військовий чиновник сказав, що аналітики вважають, що Україна може продовжувати боротьбу всередині росії протягом місяців, перш ніж росіяни зможуть повністю організувати відповідь.

ЗСУ змогли поповнити війська всередині росії, але росіяни через погану координацію та планування мають значні матеріально-технічні проблеми на своєму боці з точки зору передислокації військ і самоорганізації, щоб перейти в наступ, сказав чиновник.

"Мені не було нічого, що вказувало б на те, що вони готові зробити серйозну гру, щоб повернути Курськ, і я не думаю, що вони зможуть зробити це найближчим часом", - резюмував він.

 

війна в УкраїніКурська область

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