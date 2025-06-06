"росія не хоче миру" — донька спецпредставника США прокоментувала обстріли України

Хоча точно невідомо, де перебувала Моббз під час обстрілу, 1 червня вона писала, що знаходиться в Одесі.

Меган Моббз, донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, прокоментувала чергову масовану атаку росії на українські міста, заявивши, що має "дивне відчуття, ніби росія не хоче миру".

Про це вона написала у соцмережі X, реагуючи на нічний обстріл 6 червня, внаслідок якого постраждали Київ та інші міста.

"росія хоче, щоб ви повірили, ніби це удар у відповідь, але точкові удари України — відповідь на безперервні російські атаки на цивільних. путін відмовився від припинення вогню. Він хоче лише більше війни — і всю Україну", — зазначила Моббз.

У подальшому дописі вона звернулася до свого батька: "Гучна ніч у Києві, тату! Можливо, це вибухи й стрілянина серед ночі, але я маю дивне відчуття, що росіяни не прагнуть миру".

Хоча точно невідомо, де перебувала Моббз під час обстрілу, 1 червня вона писала, що знаходиться в Одесі.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, автомобілі та колії метро. За офіційними даними, загинули четверо людей, щонайменше 20 отримали поранення.