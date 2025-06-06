Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

"росія не хоче миру" — донька спецпредставника США прокоментувала обстріли України

06 червня 2025, 13:34
джерело Instagram / @mobbs_mentality
Хоча точно невідомо, де перебувала Моббз під час обстрілу, 1 червня вона писала, що знаходиться в Одесі.

Меган Моббз, донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, прокоментувала чергову масовану атаку росії на українські міста, заявивши, що має "дивне відчуття, ніби росія не хоче миру".

Про це вона написала у соцмережі X, реагуючи на нічний обстріл 6 червня, внаслідок якого постраждали Київ та інші міста.

"росія хоче, щоб ви повірили, ніби це удар у відповідь, але точкові удари України — відповідь на безперервні російські атаки на цивільних. путін відмовився від припинення вогню. Він хоче лише більше війни — і всю Україну", — зазначила Моббз.

У подальшому дописі вона звернулася до свого батька: "Гучна ніч у Києві, тату! Можливо, це вибухи й стрілянина серед ночі, але я маю дивне відчуття, що росіяни не прагнуть миру".

Хоча точно невідомо, де перебувала Моббз під час обстрілу, 1 червня вона писала, що знаходиться в Одесі.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, автомобілі та колії метро. За офіційними даними, загинули четверо людей, щонайменше 20 отримали поранення.

війнаатакаросія загрозаКіт КеллогМеган Моббз

Останні матеріали

Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 червня 2025, 08:25
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Технології
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Переклад iPress – 05 червня 2025, 14:43
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Технології
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Переклад iPress – 05 червня 2025, 12:28
Ефективна
Політика
Ефективна "Павутина". Короткий огляд російського бомбардувального флоту і його втрат – Том Купер
Переклад iPress – 05 червня 2025, 00:52
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Політика
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 04 червня 2025, 15:38
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Політика
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Переклад iPress – 04 червня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється