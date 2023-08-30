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росія не хоче розслідувати аварію літака Прігожина за міжнародними правилами

30 серпня 2023, 11:52
росія не хоче розслідувати аварію літака Прігожина за міжнародними правилами
Фото: tass.ru
Москва поінформувала бразильське федеральне агентство, яке займається запобіганням авіаційним інцидентам, що вона поки що не проводитиме міжнародне розслідування катастрофи літака бразильського виробництва, де загинув Прігожин.

Про це повідомляє Reuters.

Після авіакатастрофи літака Embraer Прігожина Бразильський центр дослідження і запобігання аеронавігаційним інцидентам в інтересах підвищення авіаційної безпеки заявив, що готовий приєднатися до очолюваного росією розслідування, якщо його запросять, і розслідування буде проведено відповідно до міжнародних правил.

Проте авіаційний регулятор росії заявив, що він не був зобов’язаний долучати до розслідування представників CENIPA.

Хоча деякі колишні слідчі заявили, що це повинно відбутися, оскільки США та інші західні уряди підозрюють Москву у причетності до катастрофи Embraer Legacy 600, який має хороші показники безпеки.

"Але якщо вона (росіяни) скажуть, що почнуть розслідування, і запросять Бразилію, ми візьмемо участь", - заявив глава CENIPA Марсело Морено.

Нагадаєамо, що росія засекретила похорон Прігожина.
Росіялітакпрігожинросзлідування

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