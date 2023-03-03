росія не може виробляти радіолокаційні літаки А-50 – ГУР
Про це розказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону
Пише ГУР.
“Всього близько 10 різних модифікацій подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти”, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
І додав, що виробляти нові подібні літаки з подібними завданнями, станом на сьогодні, здеградована промисловість росії не здатна.
“Співпраця з путінською росією стає токсичною, небажаною і небезпечною. Закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкцій”, сказав представник ГУР.
В кінці лютого британська розвідка розповіла, як вплине на боєздатність росії пошкодження розвідувального літака A-50 у білорусі.