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росія не може виробляти радіолокаційні літаки А-50 – ГУР

03 березня 2023, 18:13
росія не може виробляти радіолокаційні літаки А-50 – ГУР
російська федерація наразі не здатна виробляти радіолокаційні літаки А-50.

Про це розказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пише ГУР.

“Всього близько 10 різних модифікацій подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти”, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

І додав, що виробляти нові подібні літаки з подібними завданнями, станом на сьогодні, здеградована промисловість росії не здатна. 

“Співпраця з путінською росією стає токсичною, небажаною і небезпечною. Закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкцій”, сказав представник ГУР.

В кінці лютого британська розвідка розповіла, як вплине на боєздатність росії пошкодження розвідувального літака A-50 у білорусі.

війналітака-50

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