Британська розвідка розповіла, як вплине на боєздатність рф пошкодження розвідувального літака A-50 у білорусі

Після підриву А-50 в рф залишилося ще шість таких літаків.

Пошкодження великого літака-розвідника росії А-50У на білоруському аеродромі "Мачулищі" матиме серйозне значення для повітряних операцій рф.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборона рф у звіті 28 лютого.

"Пошкодження літака досі не було офіційно підтверджено. Однак втрата A-50 була б значною, оскільки він має вирішальне значення для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного бойового простору," — йдеться у звіті британської розвідки.

Система далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 MAINSTAY на території білорусі мала велике значення для російської армії. Після підриву А-50 в рф залишилося ще шість таких літаків.

Партизанська група BYPOL та лідери опозиції у вигнанні повідомили, що A-50 MAINSTAY 26 лютого отримав пошкодження внаслідок атаки безпілотника на авіабазі Мачулищі. Нібито відбулося два вибухи, які пошкодили передню та середню частини A-50, а також антени радара.

A-50 MAINSTAY було створено для формування повітряної картини та забезпечення координації з винищувачами.

Нагадаємо, А-50 прилетів до білорусі ще 3 січня 2023 року та з того моменту зробив 12 вильотів.