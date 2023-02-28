Матеріали:
Теми:

Британська розвідка розповіла, як вплине на боєздатність рф пошкодження розвідувального літака A-50 у білорусі

28 лютого 2023, 10:40
Британська розвідка розповіла, як вплине на боєздатність рф пошкодження розвідувального літака A-50 у білорусі
Фото: з вільних джерел
Після підриву А-50 в рф залишилося ще шість таких літаків.

 Пошкодження великого літака-розвідника росії А-50У на білоруському аеродромі "Мачулищі" матиме серйозне значення для повітряних операцій рф.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборона рф у звіті 28 лютого.

"Пошкодження літака досі не було офіційно підтверджено. Однак втрата A-50 була б значною, оскільки він має вирішальне значення для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного бойового простору," — йдеться у звіті британської розвідки.

Система далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 MAINSTAY на території білорусі мала велике значення для російської армії. Після підриву А-50 в рф залишилося ще шість таких літаків.

 

Партизанська група BYPOL та лідери опозиції у вигнанні повідомили, що A-50 MAINSTAY 26 лютого отримав пошкодження внаслідок атаки безпілотника на авіабазі Мачулищі. Нібито відбулося два вибухи, які пошкодили передню та середню частини A-50, а також антени радара.

A-50 MAINSTAY було створено для формування повітряної картини та забезпечення координації з винищувачами.

Нагадаємо, А-50 прилетів до білорусі ще 3 січня 2023 року та з того моменту зробив 12 вильотів.

Останні матеріали

Про безпорадний Захід. Жодних зволікань, коли Україна стікає кров'ю – Едвард Лукас
Політика
Про безпорадний Захід. Жодних зволікань, коли Україна стікає кров'ю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 28 лютого 2023, 10:11
Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Політика
Санкції не працюють: росію мікрочіпами забезпечує Китай. За допомоги Туреччини та інших – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 15:54
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий
Політика
Байден у Києві, мертвонароджені заяви Китаю та такий самий "великий наступ" росіян. Аналіз головних подій тижня – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 13:20
Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман
Політика
Крок за кроком: етапи війни. Жоден елемент путінської стратегії досі не спрацював – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2023, 10:44
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Політика
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Переклад iPress – 26 лютого 2023, 16:41
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Політика
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 14:55
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Політика
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 10:07
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Політика
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 17:38
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється