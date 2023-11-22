росія проти олімпійського перемир'я

Пізно вночі в Нью-Йорку відбулася Генасамблея ООН, на якій розглянули резолюцію "Побудова мирного і кращого світу за допомогою спорту та олімпійських ідеалів", але за неї відмовились голосувати росія і Сирія.

Про це повідомляє Укрінформ.

В тексті резолюції закликали дотримуватися олімпійського перемир'я протягом 7 днів до Олімпійських ігор в липні 2024 року і ще 7 днів після Паралімпійських ігор.

Українська делегація на Генасамблеї ООН заявила, що росія вже тричі порушувала олімпійське перемир'я: в 2008 році коли вторглася в Грузію, в 2014-му - в Крим, Донецьку і Луганську області, а в 2022 році почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що місяць тому Міжнародний олімпійський комітет застосував санкції проти росії і офіційно відсторонив Олімпійський комітет рф.