В ISW назвали тривожні ознаки того, що путін готується до війни з НАТО

Мова йде про два укази, які підписав президент росії Володимир путін.

Про це пише Інститут вивчення війни на сайті.

В указах російського лідера від 26 лютого написано, що офіційно відновлюють Московський і Ленінградський військові округи.

І таким чином в росії розформовується Західний військовий округ, який Міністерство оборони росії сформувало 2010 року шляхом з'єднання цих двох округів - МВО і ЛВО.

"Раніше ЗВО охоплював російський кордон з Україною, Білоруссю та країнами Балтії. Його стратегічні завдання включали спостереження за операціями ЗС РФ в Україні після початку повномасштабної війни, а також підготовку до можливого протистояння з НАТО", - йдеться в дописі ISW.

Там додають, що тепер ЛВО буде проходити вздовж північно-східного кордону НАТО, а МВО — вздовж північно-східної частини України та Польщі. Це дасть змогу москві одночасно зайняти позицію проти НАТО і спростити командування та управління військовими діями в Україні.

путін згадував про необхідність формування ЛВО після вступу Фінляндії до Альянсу ще в 2023 році, тому кремль використовуватиме ЛВО для протистояння НАТО.

"Відтворення МВО і ЛВО відповідає паралельним цілям консолідації контролю над російськими операціями в Україні в короткостроковій і середньостроковій перспективах і підготовки до потенційної майбутньої великомасштабної конвенційної війни проти НАТО в довгостроковій перспективі", - пишуть аналітики Інституту вивчення війни.