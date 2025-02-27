росія не збирається обговорювати повернення окупованих територій – Пєсков
москва не збирається обговорювати статус окупованих українських територій, які вже записала у свою конституцію.
Про це заявив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков.
"Території, які стали суб'єктами федерації і записані в Конституції нашої країни, є невід'ємною частиною росії, це абсолютно незаперечний і необговорюваний факт", - заявив Пєсков.
Таким чином він прокоментуючи зустріч російських і американських дипломатів, яка відбулася сьогодні в Стамбулі.
Також речник кремля додав, що ніхто не очікує легких і швидких рішень у відносинах росії та США.
Пєсков додав, що позиція президента США Дональда Трампа не ускладнить переговори між рф і США, він "говорить сам і готовий слухати інших" - це відрізняє нинішню адміністрацію від попередньої.
Речник вважає, що у росії і США "широке поле для співпраці", але предметних розмов поки немає.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 лютого, США і росія зустрілися вдруге за місяць у Стамбулі.