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росія не збирається обговорювати повернення окупованих територій – Пєсков

27 лютого 2025, 14:31
росія не збирається обговорювати повернення окупованих територій – Пєсков
Фото: з вільного доступу
За словами речника кремля, ці території є "невід'ємною частиною рф".

москва не збирається обговорювати статус окупованих українських територій, які вже записала у свою конституцію. 

Про це заявив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков. 

"Території, які стали суб'єктами федерації і записані в Конституції нашої країни, є невід'ємною частиною росії, це абсолютно незаперечний і необговорюваний факт", - заявив Пєсков. 

Таким чином він прокоментуючи зустріч російських і американських дипломатів, яка відбулася сьогодні в Стамбулі. 

Також речник кремля  додав, що ніхто не очікує легких і швидких рішень у відносинах росії та США. 

Пєсков додав, що позиція президента США Дональда Трампа не ускладнить переговори між рф і США, він "говорить сам і готовий слухати інших" - це відрізняє нинішню адміністрацію від попередньої. 

Речник вважає, що у росії і США "широке поле для співпраці", але предметних розмов поки немає. 

Нагадаємо, що сьогодні, 27 лютого, США і росія зустрілися вдруге за місяць у Стамбулі.

 

Кремльокуповані територіївійна в Україні

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