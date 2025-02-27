Тепер у Стамбулі: США і росія зустрілися вдруге за місяць
Американська і російська сторони проводять другу зустріч за місяць, але тепер вона проходить в Стамбулі.
Офіційно заявлено,що вони обговорять питання "нормалізації роботи посольств" двох країн, пишуть російські ЗМІ.
Прокремлівські видання пишуть, що російська делегація приїхала на переговори зі США щодо роботи посольств.
Переговори проходять у Стамбулі і будуть закриті для преси.
Склади делегацій також не розкривалися.
Росіяни додають, що переговори вже розпочалися і вони по плану мали розпочатися о 10 ранку за місцевим часом.
Вчора глава МЗС рф Сергій Лавров заявляв, що у зустрічі візьмуть участь "дипломати високого рівня, експерти". В
За його словами, за підсумками зустрічі нібито буде "зрозуміло", наскільки сторони "можуть рухатися швидко і ефективно".
Сьогодні в Стамбулі відбувається технічна зустріч між американською і російською делегаціями, про що заявляв офіційний представник МЗС Туреччини Онджу Кечелі.
Але не повідомляється чи обговорюватимуть сторони питання війни в Україні. Вод
Разом з тим, Туреччина наголосила, що "готова надати усіляку підтримку мирним зусиллям".
18 лютого, в Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС рф Сергяя Лаврова та помічника путіна Юрія Ушакова з делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радникз нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.