Тепер у Стамбулі: США і росія зустрілися вдруге за місяць

У минулий вівторок представники кремля і Білого дому мали зустріч у Саудівській аравії.

Американська і російська сторони проводять другу зустріч за місяць, але тепер вона проходить в Стамбулі.

Офіційно заявлено,що вони обговорять питання "нормалізації роботи посольств" двох країн, пишуть російські ЗМІ.

Прокремлівські видання пишуть, що російська делегація приїхала на переговори зі США щодо роботи посольств.

Переговори проходять у Стамбулі і будуть закриті для преси.

Склади делегацій також не розкривалися.

Росіяни додають, що переговори вже розпочалися і вони по плану мали розпочатися о 10 ранку за місцевим часом.

Вчора глава МЗС рф Сергій Лавров заявляв, що у зустрічі візьмуть участь "дипломати високого рівня, експерти". В

За його словами, за підсумками зустрічі нібито буде "зрозуміло", наскільки сторони "можуть рухатися швидко і ефективно".

Сьогодні в Стамбулі відбувається технічна зустріч між американською і російською делегаціями, про що заявляв офіційний представник МЗС Туреччини Онджу Кечелі.

Але не повідомляється чи обговорюватимуть сторони питання війни в Україні. Вод

Разом з тим, Туреччина наголосила, що "готова надати усіляку підтримку мирним зусиллям".

18 лютого, в Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС рф Сергяя Лаврова та помічника путіна Юрія Ушакова з делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радникз нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.