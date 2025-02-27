Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Тепер у Стамбулі: США і росія зустрілися вдруге за місяць

27 лютого 2025, 09:42
Тепер у Стамбулі: США і росія зустрілися вдруге за місяць
джерело lowcostavia
У минулий вівторок представники кремля і Білого дому мали зустріч у Саудівській аравії.

Американська і російська сторони проводять другу зустріч за місяць, але тепер вона проходить в Стамбулі. 

Офіційно заявлено,що вони обговорять питання "нормалізації роботи посольств" двох країн, пишуть російські ЗМІ. 

 

Прокремлівські видання пишуть, що російська делегація приїхала на переговори зі США щодо роботи посольств. 

Переговори проходять у Стамбулі і будуть закриті для преси.

Склади делегацій також не розкривалися.

Росіяни додають, що переговори вже розпочалися і вони по плану мали розпочатися о 10 ранку за місцевим часом. 

Вчора глава МЗС рф Сергій Лавров заявляв, що у зустрічі візьмуть участь "дипломати високого рівня, експерти". В

За його словами, за підсумками зустрічі нібито буде "зрозуміло", наскільки сторони "можуть рухатися швидко і ефективно".

Сьогодні в Стамбулі відбувається технічна зустріч між американською і російською делегаціями, про що заявляв офіційний представник МЗС Туреччини Онджу Кечелі.

Але не повідомляється чи обговорюватимуть сторони питання війни в Україні. Вод

Разом з тим, Туреччина наголосила, що "готова надати усіляку підтримку мирним зусиллям".

18 лютого, в Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС рф Сергяя Лаврова та помічника путіна  Юрія Ушакова з делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радникз нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

 

РосіяСШАТуреччиназустріч

Останні матеріали

Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Політика
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 07:46
Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Політика
Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Переклад iPress – 26 лютого 2025, 16:23
Як Стармер повинен поводитися з Трампом? Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань – RUSI та Іан Данкан Сміт
Політика
Як Стармер повинен поводитися з Трампом? Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань – RUSI та Іан Данкан Сміт
Переклад iPress – 26 лютого 2025, 12:40
На фронтах в Україні відносне затишшя. На відміну від глобальних геополітичних подій – Ендрю Таннер
Cуспільство
На фронтах в Україні відносне затишшя. На відміну від глобальних геополітичних подій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 22:39
На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Політика
На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 16:45
Інтенсивність боїв на фронті суттєво знизилася. Зате
Політика
Інтенсивність боїв на фронті суттєво знизилася. Зате "Азов" тисне під Торецьком – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 11:37
Справжній підсумок останніх тижнів. Чи можна відтепер довіряти США? – Едвард Лукас
Політика
Справжній підсумок останніх тижнів. Чи можна відтепер довіряти США? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 08:28
Професійна військова некомпетентність. Як помилки західних експертів та спецслужб стали прорахунком путіна щодо українців. Частина 2 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Як помилки західних експертів та спецслужб стали прорахунком путіна щодо українців. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 14:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється