Туреччина, яка підтримувала повстанців під час наступу на Дамаск з Ідліба, виступає проти продовження військової присутності росії в Сирії.

росія не змогла домовитися з новою владою Сирії щодо збереження своїх двох військових баз, які раніше допомагали їй впливати на ситуацію на Близькому Сході та в Африці.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерело в москві.

Нова оцінка щодо переговорів кардинально відрізняється від тої, яку співрозмовники Bloomberg давали у грудні. Тоді джерела агентства, зокрема в москві, стверджували, що кремль близький до угоди про збереження баз — авіаційної в Хмеймімі та військово-морської в Тартусі.

Проте росія припинила свою діяльність на аеродромі в Хмеймімі, а два транспортні кораблі кілька тижнів чекали дозволу від сирійських офіційних осіб на пришвартування до військово-морської бази в Тартусі, щоб забрати військову техніку.

Туреччина, яка підтримувала повстанців під час наступу на Дамаск з Ідліба, виступає проти продовження військової присутності росії в Сирії, повідомляє Bloomberg. За словами двох турецьких чиновників, нова сирійська влада, ймовірно, не дозволить росії зберегти свої бази, оскільки російські літаки атакували опозицію під час громадянської війни.

28 січня пропагандистське агентство ТАСС заявило, що у Дамаск прибула делегація росії. Це перший візит російської делегації до Сирії після повалення режиму диктатора Башара Асада.

росія розгорнула свій військовий контингент у Сирії у 2015 році, щоб допомогти режиму диктатора Башара Асада здобути перемогу в громадянській війні, що тривала на той час уже чотири роки.