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"Оленегорский горняк" став найбільшим пошкодженим судном після "москви" – розвідка Британії

05 серпня 2023, 19:15
Defence-ua.com
З технічної точки зору найближчим часом відновити великий десантний корабель "Оленегорский горняк" для росіян буде проблематично.

Про це пише Міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

"Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну "Оленегорский горняк" часто перевозив військові та цивільні вантажі з росії до окупованого Криму після пошкодження Кримського мосту через атаки", - йдеться в дописі.

Ця атака на російський корабель стала "серйозним ударом" по Чорноморському флоту рф, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів у Новоросійськ через високу загрозу розміщення в окупованому Севастополі.

"Оленегорский горняк" вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року" - написало МО Британії.

"Оленегорский горняк" це російський великий десантний корабель, був побудований в польському Гданську у 1976 році. Базується на Північному флоті, входить до 121-ї бригади десантних кораблів.

 

Нагадаємо, що українські морські безпілотники атакували російську військово-морську базу, де перебував корабель "Оленегорский горняк".

РосіяОленегорский ГорнякГУР

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