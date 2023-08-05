"Оленегорский горняк" став найбільшим пошкодженим судном після "москви" – розвідка Британії

З технічної точки зору найближчим часом відновити великий десантний корабель "Оленегорский горняк" для росіян буде проблематично.

Про це пише Міністерства оборони Великої Британії в Twitter.

"Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну "Оленегорский горняк" часто перевозив військові та цивільні вантажі з росії до окупованого Криму після пошкодження Кримського мосту через атаки", - йдеться в дописі.

Ця атака на російський корабель стала "серйозним ударом" по Чорноморському флоту рф, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів у Новоросійськ через високу загрозу розміщення в окупованому Севастополі.

"Оленегорский горняк" вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року" - написало МО Британії.

"Оленегорский горняк" це російський великий десантний корабель, був побудований в польському Гданську у 1976 році. Базується на Північному флоті, входить до 121-ї бригади десантних кораблів.

Нагадаємо, що українські морські безпілотники атакували російську військово-морську базу, де перебував корабель "Оленегорский горняк".