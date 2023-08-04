Українські морські безпілотники атакували російську військово-морську базу – CNN

Українські джерела повідомили CNN, що спільна операція була спрямована проти російського військового десантного корабля "Оленегорський горняк".

Про це пише CNN

Атака на корабель МВС рф в порту Новоросійська була здійснена в рамках спільної операції ЗБУ з ВМС України, пише CNN.

"Був пошкоджений великий корабель ВМФ "Оленегорский Горняк", - повідомило джерело.

Морський безпілотник, насичений 450 кілограмами тротилу, атакував корабель, на борту якого перебували близько 100 російських військовослужбовців.

"В результаті атаки російський корабель отримав серйозні пошкодження і не може виконувати свої обов'язки", - повідомило джерело для CNN.

Відео в соціальних мережах і кілька облікових записів російських блогерів, здається, ідентифікують судно, яке буксирують, як військовий корабель "Оленегорский Горняк", пише американська телерадіокомпанія.

CNN показав відео, на якому видно, як безпілотний морський дрон наближається до корабля, який, здається, йде до російського військово-морського судна, який знаходився в порту Новоросійська. 36-секундне відео, зняте з самого морського дрона, показує, як він наближається до корабля вночі. Відео закінчується саме тоді, коли дрон досягає корабля.

CNN не може остаточно підтвердити що це за корабель.

Пізніше в Інтернет з'явились фото та відео буксирування судна "Оленегорский Горняк".