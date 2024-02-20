росія не зможе скористатися ефектом захоплення Авдіївки – розвідка Британії
Проте в наступні тижні вони намагатимуться розширити територіальні здобутки.
Про це йдеться в щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії.
"За останній тиждень російські сили взяли під контроль Авдіївку і Коксохімічний завод на північ від міста, тяжкі бої за які точилися з жовтня 2023 року", - йдеться в дописі.
Наразі ЗСУ відійшли на захищені позиції на захід від Авдіївки.
"Скидається на те, що російським силам бракує боєздатності негайно скористатися захопленням Авдіївки і вони потребують певного часу на переоснащення і відпочинок", - пише розвідка.
В наступні тижні росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити територіальний контроль за межі Авдіївки.
Нагадаємо, що в суботу Сили оборони України вийшли з Авдіївки Донецької області — оточення вдалось уникнути.