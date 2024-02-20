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росія не зможе скористатися ефектом захоплення Авдіївки – розвідка Британії

20 лютого 2024, 15:47
росія не зможе скористатися ефектом захоплення Авдіївки – розвідка Британії
У відомстві вважають, що після захоплення Авдіївки армії рф потрібен час на переоснащення та відпочинок.

Проте в наступні тижні вони намагатимуться розширити територіальні здобутки.

Про це йдеться в щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"За останній тиждень російські сили взяли під контроль Авдіївку і Коксохімічний завод на північ від міста, тяжкі бої за які точилися з жовтня 2023 року", - йдеться в дописі. 

Наразі ЗСУ відійшли на захищені позиції на захід від Авдіївки.

"Скидається на те, що російським силам бракує боєздатності негайно скористатися захопленням Авдіївки і вони потребують певного часу на переоснащення і відпочинок", - пише розвідка. 

В наступні тижні росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити територіальний контроль за межі Авдіївки.

Нагадаємо, що в суботу Сили оборони України вийшли з Авдіївки Донецької області — оточення вдалось уникнути.

 

Розвідка БританіїРосіяАвдіївка

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