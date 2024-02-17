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ПОЛІТИКА

Сили оборони України вийшли з Авдіївки Донецької області — оточення вдалось уникнути

17 лютого 2024, 09:03
Сили оборони України вийшли з Авдіївки Донецької області — оточення вдалось уникнути
Фото: facebook.com / ato.news
Генерал Тарнавський каже, що оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Українські військові вийшли з Авдіївки.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України  генерал-полковник Олександр Сирський.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довколо Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й перехід до оборони на більш вигідних рубежах", - написав він у Facebook. - "Наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій".

"Життя військовослужбовців — найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", - додав Головнокомандувач.

"Відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції",повідомив у Telegram командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський і додав:

"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення".

Генерал Тарнавський каже, що оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

Авдіївку російські війська намагалися захопити з 2014 року, коли росія, розвʼязавши війну проти України, окупувала Крим та частини Донецької та Луганської областей. У жовтні 2023 року окупанти почали наступ під Авдіївкою.

За словами українських військових, це лише питання часу, коли їм доведеться здати місто, адже сили вже відступили з деяких позицій, оскільки росіяни почали швидко просуватися.

АвдіївкаЗСУвійна

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