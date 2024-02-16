Україна на межі втрати Авдіївки, стратегічного міста, яке давно є ціллю росії – The Washington Post
За неї бойові дії ведуться з 2014 року.
Про це пише американська газета The Washington Post.
За словами українських військових, це лише питання часу, коли їм доведеться здати місто, адже сили вже відступили з деяких позицій, оскільки росіяни почали швидко просуватися.
"Авдіївка потенційно є першим критичним випробуванням для нового головнокомандувача України генерал-полковника Олександра Сирського, якого минулого тижня призначив президент Володимир Зеленський і який має вирішити, як і коли визнавати поразку та відступати", - пише видання.
Журналісти пишуть, що захоплення Авдіївки ознаменувало б найважливішу перемогу кремля на полі бою після провалу українського контрнаступу минулого року, і було б найяскравішим свідченням того, що російські війська відновлюють ініціативу, оскільки Києву не вистачає солдатів, зброї, боєприпасів, морального духу і грошей.
"Авдіївка має для росії більше стратегічне значення, ніж Бахмут. Витіснення українців з міста Донецька та його житлових районів, які, як стверджує президент росії путін, регулярно обстрілюють українські війська, може підняти настрій московських військ", - написано в статті.
Разом з тим Financial Times вчора писав, що битва за Авдіївку випробовує нового головнокомандувача України.
Крім того, вчора третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована під Авдіївку.