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ПОЛІТИКА

Битва за Авдіївку випробовує нового головнокомандувача України – FT

15 лютого 2024, 12:46
Битва за Авдіївку випробовує нового головнокомандувача України – FT
Фото Міністерства оборони України
Володимиру Зеленському та Олександру Сирському доведеться знайти баланс між збереженням сил і завданням противнику більшої шкоди, ніж власної.

Наближення російських військ до українського міста Авдіївка є першим випробуванням для нового головнокомандувача Збройних сил України й для армії, якій не вистачає боєприпасів і людей, оскільки західна військова підтримка затримується. Замість того, щоб відступати з Авдіївки, де солдати економлять боєприпаси, новий головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський направив підкріплення в Авдіївку.

Про це пише видання Financial Times.

"Україна переходить до оборонної стратегії, і мета нашої операції — виснажити противника, завдати йому максимальних втрат", — сказав Сирський в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Президент Володимир Зеленський також пообіцяв приділити Авдіївці "максимум уваги, максимум підтримки". Видання Financial Times вважає, що захист Авдіївки може виявитися коштовний, оскільки українська армія потребує поповнення лав за рахунок мобілізації.

"У жовтні й, можливо, у грудні та на початку січня можна було стверджувати, що Україна завдає непропорційно великої шкоди російським військам, які атакують. Зараз цей аргумент навести набагато складніше", — вважає військовий аналітик Генрі Шлоттман.

"російський спосіб ведення війни в місті часто охоплює знищення всіх будівель за допомогою артилерії, це позбавить українських захисників укриття. Не маючи боєприпасів, українці не зможуть відкрити вогонь у відповідь по російських артилерійських позиціях", — зазначає Financial Times.

Шлоттман попередив, що розгортання підкріплення може стати провісником відступу з Авдіївки, але в Зеленського і Сирського є "раціональні причини" спробувати утримати її. Це дало б час підготувати оборонні позиції на західному напрямку. І це стало б потужним символом здатності України протистояти російським військам, що підвищило б моральний дух.

Питання для українського лідера і його головнокомандувача полягає в тому, якою ціною. Їм доведеться знайти баланс між збереженням сил і завданням противнику більшої шкоди, ніж власної, вважає співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков.

Сьогодні третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що була терміново передислокована під Авдіївку для посилення українських військ у цьому районі.

війнаАвдіївкаСирський

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