росія не зможе відновити масштабні наступальні операції через брак піхоти – ISW

Майже напевно росіяни не зможуть відновити широкомасштабні наступальні операції, які здійснює піхота, адже її в росії бракує.

Про це повідомляє ISW.

"Українські офіційні особи офіційно визнали, що ЗСУ звільнили Роботине на тлі подальшого просування українських військ на заході Запорізької області та поблизу Бахмута", - йдеться в огляді.

російське військове командування продовжує витрачати відносно елітні російські повітряно-десантні війська, розгортаючи їх для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів, написали аналітики ISW.

Раніше в інституті заявляли, що підрозділи майже всіх російських з'єднань ДШД діють у районах, де українські війська проводять контрнаступальні операції, і ця латеральна передислокація свідчить про те, що окупанти можуть використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критично важливих секторів на лінії фронту.

"російське військове командування послідовно покладалося на формування ПДВ як на наступальні, так і на оборонні сили. Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність росії підтримувати складні оборонні операції. Крім того, майже напевно зірве російські наміри відновити широкомасштабні наступальні операції, які переважно покладалися на відносно елітну піхоту, якої в росії зараз бракує" - додають в ISW.

Аналітики інституту не оминули увагою заяви українських посадовців про те, що російські війська можуть мати намір відновити ширшу кампанію проти української критичної інфраструктури восени 2023 року, але, за їхніми оцінками, росія, ймовірно, не поповнила свої запаси ракет після масштабах ударів цієї зими.