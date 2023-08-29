Матеріали:
Теми:

росія не зможе відновити масштабні наступальні операції через брак піхоти – ISW

29 серпня 2023, 09:57
росія не зможе відновити масштабні наступальні операції через брак піхоти – ISW
Майже напевно росіяни не зможуть відновити широкомасштабні наступальні операції, які здійснює піхота, адже її в росії бракує.

Про це повідомляє ISW.

"Українські офіційні особи офіційно визнали, що ЗСУ звільнили Роботине на тлі подальшого просування українських військ на заході Запорізької області та поблизу Бахмута", - йдеться в огляді. 

російське військове командування продовжує витрачати відносно елітні російські повітряно-десантні війська, розгортаючи їх для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів, написали аналітики ISW. 

Раніше в інституті заявляли, що підрозділи майже всіх російських з'єднань ДШД діють у районах, де українські війська проводять контрнаступальні операції, і ця латеральна передислокація свідчить про те, що окупанти можуть використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критично важливих секторів на лінії фронту.

"російське військове командування послідовно покладалося на формування ПДВ як на наступальні, так і на оборонні сили. Деградація цих сил, ймовірно, послабить здатність росії підтримувати складні оборонні операції. Крім того, майже напевно зірве російські наміри відновити широкомасштабні наступальні операції, які переважно покладалися на відносно елітну піхоту, якої в росії зараз бракує" - додають в ISW.

Аналітики інституту не оминули увагою заяви українських посадовців про те, що російські війська можуть мати намір відновити ширшу кампанію проти української критичної інфраструктури восени 2023 року, але, за їхніми оцінками, росія, ймовірно, не поповнила свої запаси ракет після масштабах ударів цієї зими. 

Вчора в ISW заявили, що путін, ймовірно, втратив контроль над розпуском ПВК "Вагнер".
РосіяЗСУконтрнаступISW

Останні матеріали

Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Політика
Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:52
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Політика
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:25
Вбивство Прігожина як остання фаза путінізму. росія – мафіозна держава з видовищним насильством замість політики – Едвард Лукас
Політика
Вбивство Прігожина як остання фаза путінізму. росія – мафіозна держава з видовищним насильством замість політики – Едвард Лукас
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 09:49
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Політика
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 16:30
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 12:37
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Cуспільство
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 04:08
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Політика
Клуб БРІКС залучає нових членів у прагненні змінити світовий порядок. Чи варто хвилюватися?
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 15:31
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Політика
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 12:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється