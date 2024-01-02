росія не знищила жодну з 39 українських HIMARS – Forbes

Наразі росія не знищила навіть одну з 39 українських ракетних установок HIMARS і це не через відсутність спроб.

В середньому росія за 3-5 хвилин реагує і б'є по цілі, але HIMARS рятує його "швидкість".

Про це йдеться в статті американського ділового журналу Forbes.

Україна має порядка 39 реактивних систем залпового вогню HIMARS для захисту і маневрів у власному небі. росія не знищила жодну, хоча дуже намагається. Одна спроба була майже вдалою.

Армія рф знає, що установки HIMARS є одними з найкращих артилерійських засобів ураження України і намагається їх знищити. Не дивлячись на те, що відповідний рахунок ворога рівен "нулю", це не означає, що окупанти не старалися їх знайти. Є щонайменше одна небезпечна спроба, яка могла завершитися для росії успіхом, пише Forbes.

Видання наводить думку американського журналіста Девіда Акса, який згадує про випадок, коли російський БПЛА зафіксував роботу HIMARS.

"Можливо, нещодавно вони підібралися близько, коли російський безпілотник зафіксував "HIMARS" в дії", - заявив він.

Цей випадок, коли установку, скоріш за все, вдалося ідентифікувати, стався в Донецькій області "цього тижня або незадовго до цього", заявив фахівець.

"Це була рідкісна можливість для росіян компенсувати свій ракетний недолік", - вважає Акса.

Проте, схоже, що HIMARS вдалося оперативно передислокувати. Після пуску ракет РСЗВ заїхало в зону лісосмуги.

"Коли через деякий час російські ракети націлилися на ту ж саму лісосмугу, зворотнього відлуння, схожого на вибух, не було, що може свідчити про те, що HIMARS там вже не стояв", - каже журналіст.

За його словами, російська армія не змогла зреагувати достатньо швидко, щоб вполювати свій бажаний "перший" HIMARS. Часовий інтервал між роботою установки та спробою по ній вдарити був занадто великим. Це з одного боку дивує, адже армія рф має достатньо ресурсів для "швидких" ударів і не потребує дозволу від військового командування, щоб задіяти для атаки власні гаубиці.

З іншого боку - в умовах реальних бойових дій та у стресі подібні алгоритми часто не використовуються як слід. Плюс до того, погано навчені артилеристи не завжди знають, як працювати з радарами, вважає Акса.

Також згадується думка аналітиків Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні. Вони вважають, наявність HIMARS в Україні змусила росіян "взяти себе в руки".

"На другому році війни російський артилерійський ланцюг ураження став "більш оперативним і гнучким", - вважають вони.

Більша кількість підрозділів росії отримала безпілотники "Орлан-10", інші артилерійські батареї навіть мають власні безпілотники, що означає, що вони не залежать від наявності необхідних ресурсів.

Там констатують, що в середньому рф може за 3-5 хвилин зреагувати та вдарити по цілі. В цьому випадку, ймовірно, HIMARS врятувала саме його "швидкість". Водночас постає риторичне запитання, як взагалі рф вдалося виявити роботу українських сил ППО.

"Багато українських ракетних установок пересуваються з протиповітряною охороною, на якій встановлені ракети класу "земля-повітря", які стріляють через плече. Якщо згаданий HIMARS, який нещодавно ледь "не зазнав удару", і мав свою протиповітряну охорону, то, ймовірно, вона просто не зреагувала в момент, коли російський БПЛА зафіксував установку", - вважають британські експерти.

Востаннє в листопаді США передало одну високомобільну артилерійську ракетну систему HIMARS.