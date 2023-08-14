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росія збрехала про успішний огляд судна, що прямувало в Ізмаїл – InformNapalm

14 серпня 2023, 08:44
росія збрехала про успішний огляд судна, що прямувало в Ізмаїл – InformNapalm
Міністерство оборони рф збрехало, коли у неділю вранці заявило про успішний огляд суховантажу "Сукра Окан" під прапором Палау, який прямував в український порт Ізмаїл.

Про це повідомляють розвідники міжнародної спільноти InformNapalm в Тelegram-каналі.

"За даними об'єктивного контролю, який надали для InformNapalm моряки одного із суден, які спостерігали за цією подією з відстані, МО рф збрехало про успішний огляд судна", - йдеться в дописі.

За словами моряків, судно "Сукра Окан" не підкорилося вимогам рашистів застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини.

"Ніякого гелікоптера не було і попереджувальних пострілів теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі... Тож рашисти збрехали про «успішний огляд» судна", - написали в спільноті. 

В неділю стало відомо, що в Чорному морі росіяни зупинили вантажне судно, що прямувало в український порт.
РосіяЧорне моресудноСукра Окан

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