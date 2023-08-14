росія збрехала про успішний огляд судна, що прямувало в Ізмаїл – InformNapalm
Про це повідомляють розвідники міжнародної спільноти InformNapalm в Тelegram-каналі.
"За даними об'єктивного контролю, який надали для InformNapalm моряки одного із суден, які спостерігали за цією подією з відстані, МО рф збрехало про успішний огляд судна", - йдеться в дописі.
За словами моряків, судно "Сукра Окан" не підкорилося вимогам рашистів застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини.
"Ніякого гелікоптера не було і попереджувальних пострілів теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі... Тож рашисти збрехали про «успішний огляд» судна", - написали в спільноті.В неділю стало відомо, що в Чорному морі росіяни зупинили вантажне судно, що прямувало в український порт.