росія обирає Покровськ, а не Курську область – NYT

Попри свою переважну вогневу міць, росія тижнями не могла відкинути українські війська за свій кордон.

Для росії відбиття вторгнення ЗСУ в Курську область має менше значення, ніж просування її військ на Донбасі.

Про це пише The New York Times.

Попри свою переважну вогневу міць, росія тижнями не могла відкинути українські війська за свій кордон, причому ця невдача є результатом як нестачі особового складу, так визначення пріоритетів.

Шквал повітряних ударів, які росія завдала сотням безпілотників і ракет проти України протягом останніх двох днів, став переконливим доказом тривалої військової могутності москви. Втім, росія все ще намагається повернути собі невелику ділянку території в Курській області, яку Україна захопила на початку цього місяця. У вівторок її військові заявили про спробами київських військ прорватися в Бєлгородську область.