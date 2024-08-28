росія обирає Покровськ, а не Курську область – NYT
28 серпня 2024, 13:51
iakursk.ru
Попри свою переважну вогневу міць, росія тижнями не могла відкинути українські війська за свій кордон.
Для росії відбиття вторгнення ЗСУ в Курську область має менше значення, ніж просування її військ на Донбасі.
Про це пише The New York Times.
Попри свою переважну вогневу міць, росія тижнями не могла відкинути українські війська за свій кордон, причому ця невдача є результатом як нестачі особового складу, так визначення пріоритетів.
Шквал повітряних ударів, які росія завдала сотням безпілотників і ракет проти України протягом останніх двох днів, став переконливим доказом тривалої військової могутності москви. Втім, росія все ще намагається повернути собі невелику ділянку території в Курській області, яку Україна захопила на початку цього місяця. У вівторок її військові заявили про спробами київських військ прорватися в Бєлгородську область.
На думку західних офіційних осіб і військових експертів, причина, чому Росії досі не вдалося відбити найбільше іноземне вторгнення в її країну з часів Другої світової війни, виявляється не лише в особовому складі та відсутності розвідки на полі бою, але й у пріоритетах.
Заскочена зненацька наступом на Курськ, росія все ще більш налаштована на захоплення Покровська на Донбасі. Її командири неохоче виводили війська з цього фронт.
"Мета російського літнього наступу - принаймні оволодіти Покровськом", - сказав полковник Маркус Рейснер, який курує розвиток сил у головній військовій академії Австрії.
За три тижні після вторгнення на Курськ, офіційні особи кажуть, що повільні, але постійні успіхи росії поблизу Покровська, навіть зросли.
Оскільки російські війська продовжують просуватися до Покровська, "будь-яке ослаблення російського імпульсу, спричинене будь-яким передислокуванням, не помітне", сказав Рейснер.
Попри це, москва почала відповідати в Курську, нещодавно перекинувши тисячі своїх військ і погрожуючи вжити заходів у відповідь.
"Українське вторгнення мало шокуючий вплив на росіян. Це не триватиме вічно. Вони зберуться разом і відреагують відповідно", - сказав Крістофер Г. Каволі, генерал армії США та головний командувач НАТО.