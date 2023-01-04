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росія очікує від Ірану нову партію дронів-камікадзе- ГУР

04 січня 2023, 12:03
росія очікує від Ірану нову партію дронів-камікадзе- ГУР
Джерело: espreso.tv
рф використала близько 660 іранських "Шахедів" із передбачених контрактом з Іраном 1 750 одиниць. Зараз очікують на нову партію дронів - 250-300 штук.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"У них реально є проблеми з арсеналом, у тому числі з безпілотниками. На сьогоднішній день вони використали приблизно 660 дронів - "Шахедів". За контрактом передбачено 1 750. Потрібен час для їхньої доставки та підготовки. В останні дні вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати. За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде - уточнюватимемо. Як правило, раніше вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу", - наголосив Скібіцький.

Коментуючи питання про запуск дронів роями, він зазначив, що масований рій дронів спрямований на те, щоб прорвати нашу систему ППО та влучити в об'єкти. Якщо запускати малу кількість - 5-10, то не буде такого ефекту.

"Це можуть бути різні висоти, різні напрямки - теж для обходу протиповітряної оборони. Можуть змінити район запуску. Зараз вони запускають дрони з російського узбережжя Азовського моря, а раніше вони запускали з Криму. Можуть вибрати інший напрямок, на шляху якого у нас менше систем ППО. Вони намагатимуться прорватися до об'єктів", - зазначив представник ГУР.

Раніше повідомлялось, що Україні доводиться витрачати дорогі західні ракети на захист території від дешевих іранських дронів-камікадзе Shahed.

ІранГУРшахедирф тероризм

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