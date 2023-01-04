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Україна збиває дешеві дрони дорогими ракетами - NYT

04 січня 2023, 11:38
Україна збиває дешеві дрони дорогими ракетами - NYT
Фото: з вільного доступу
Україні доводиться витрачати дорогі західні ракети на захист території від дешевих іранських дронів-камікадзе Shahed.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що раніше українські війська для знищення іранських дронів використовували зенітні установки та стрілецьку зброю. Однак, оскільки росіяни почали атакувати вночі, українці значною мірою почали покладатися на ракети.

Видання з посиланням на офіційних осіб повідомляє, що минулими вихідними Україна кілька разів застосовувала ракети класу "земля-повітря", відомі як NASAMS.

"Виробництво іранських безпілотників може коштувати лише 20 000 доларів, у той час як вартість запуску однієї з ракет класу "земля-повітря", що використовуються Україною, може змінюватись від 140 000 доларів для С-300 радянської епохи до 500 000 доларів для NASAM американського виробництва ", - заявив голова української консалтингової компанії " Мольфар" Артем Старосек.

На думку деяких експертів, такий дисбаланс може піти на користь росії та дорого обійтися Україні та її союзникам.

Проте, за словами аналітика, витрати на збивання безпілотників ракетами необхідно розглядати в тому контексті, що збити дрон коштує набагато дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію. Також варто пам'ятати, що такий метод рятує людські життя.

Раніше повідомлялось, що українська ППО може стати найпотужнішою в Європі.

Повний переклад статті читайте за посиланням.

війнаракетивійськовідрони-камікадзе

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