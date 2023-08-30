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ПОЛІТИКА

росія оголосила "альтернативу" Чорноморській зерновій ініціативі

30 серпня 2023, 20:35
росія оголосила
У москві говорять про "пільгові постачання" при фінансуванні Катару.

У росії заявили про те, що працюють над домовленостями про постачання зерна до Туреччини за фінансового забезпечення Катару. При цьому цей проєкт розглядають "як оптимальну робочу альтернативу Чорноморській зерновій ініціативі, з якої рф вийшла в липні і почала обстрілювати українську портову інфраструктуру, чим розбурхала світові ринки зерна.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "Интерфакс".

"Глави МЗС росії та Туреччини мають намір попрацювати над параметрами втілення в життя ініціативи президента рф путіна про організацію поставок до Туреччини 1 млн тонн російського зерна за пільговою ціною при фінансовому забезпеченні Катару для подальшої переробки на турецьких підприємствах і відправлення в країни, що найбільше потребують", – заявили в МЗС рф напередодні візиту до москви глави МЗС Туреччини Хакана Фідана.

За заявою російського МЗС, ця угода обговорюватиметься на зустрічі з Фіданом.

"російська сторона планує також порушити тему згубності нарощування військово-технічного співробітництва між Анкарою та Києвом", – заявили в МЗС рф.

Також однією із тем переговорів буде безпека росіян під час відпочинку у Туреччині.

Раніше повідомлялось ,що москва проштовхує план за участю Катару та Туреччини, який закріпить блокаду українських портів.

25 серпня глава МЗС Туреччини Хакан Фідан зустрічався у Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорювали українську Формулу миру, підготовку до Глобального саміту миру та ризики, пов'язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору. Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган найближчим часом може відвідати росію, щоб зустрітися з путіним та обговорити "зерновий коридор".

ТуреччинаКатарзернова угодавійна в Україні

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