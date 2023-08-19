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ПОЛІТИКА

росія, Катар і Туреччина готують нову "зернову угоду" – Bild

19 серпня 2023, 19:31
росія, Катар і Туреччина готують нову
Фото: з вільного доступу
Німецькі спецслужби, за інформацією Bild, припускають, що угода між Туреччиною, росією та Катаром може бути укладена вже 26-27 серпня в Угорщині, де починається чемпіонат світу з легкої атлетики.

росія проводила таємні переговори з Туреччиною для укладання в майбутньому угоди про експорт зерна після того, як в односторонньому порядку вийшла із "зернової угоди".

Про це пише видання Bild із посиланням на отримане листування двох країн.

Як випливає з документів, які є в розпорядженні Bild, москва пропонувала Анкарі укласти меморандум про експорт свого зерна країнам, які його потребують. Такі поставки відбувалися б під егідою Всесвітньої продовольчої програми ООН, а фінансував би їх Катар.

Турецька сторона запропонувала укласти таку угоду, але за обов’язкової умови, що рф також повертається до Чорноморської зернової ініціативи – тобто Туреччина хоче пов'язати та взаємно убезпечити російський експорт зерна з експортом зерна з України.

Німецькі спецслужби, за інформацією Bild, припускають, що угода між Туреччиною, росією та Катаром може бути укладена вже 26-27 серпня в Угорщині, де починається чемпіонат світу з легкої атлетики.

Для цього, стверджує видання, до Будапешта цими вихідними вирушить довірена особа путіна – президент Республіки Татарстан Рустам Мінніханов, який, як і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, є мусульманином-сунітом. Саме за наполяганням угорської сторони у травні 2023-го Мінніханова не додали до санкційного списку ЄС, тому він може в’їжджати в Угорщину.

Мінніханов, як вважається, зустрінеться з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном у неділю, 20 серпня – того ж дня, коли в Угорщині має бути Ердоган. Тоді, допускає Bild, угода про експорт російського зерна може бути остаточно погоджена.

Така угода небезпечна для Києва тому, що, по-перше, дозволить москві легітимізувати експорт зерна, викраденого з тимчасово окупованих територій України, а по-друге, обмежить його здатність уражати російські військові кораблі в Чорному морі.

За інформацією ЗМІ, США закликають Туреччину не допомагати рф обходити західні санкції, запроваджені через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
ТуреччинаКатарРФзернова угода

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