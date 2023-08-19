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ПОЛІТИКА

Ердоган завтра вирушить до Угорщини. Обговорить з Орбаном повномасштабну війну росії проти України

19 серпня 2023, 14:38
Ердоган завтра вирушить до Угорщини. Обговорить з Орбаном повномасштабну війну росії проти України
Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: AFP
Про візит Ердогана в Угорщину було відомо й раніше, але тепер стали відомі деталі переговорів турецького президента з угорським прем’єром.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час візиту в Угорщину в неділю, 20 серпня, обговорить із угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном повномасштабну війну росії проти України.

Про це повідомила турецька проурядова газета Yeni Şafak.

Про візит Ердогана в Угорщину було відомо й раніше, але тепер стали відомі деталі переговорів турецького президента з угорським прем’єром.

Окрім двосторонніх відносин і майбутнього 100-річчя встановлення двосторонніх дипломатичних відносин, Ердоган і Орбан обговорять "вплив російсько-української війни на спільні інтереси Туреччини та Угорщини".

"Буде визначена дорожня карта, якої слід дотримуватися, щоб не посилювати напруженість у Чорному морі", – йдеться в повідомленні без подробиць.

Також лідери Туреччини й Угорщини детально обговорять "політику розширення НАТО" та відносини з Європейським Союзом, що, ймовірно, пов’язано зі членством Швеції та прагненнями Анкари зблизитись із ЄС.

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