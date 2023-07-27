росія оголосила в розшук суддю МКС
27 липня 2023, 15:25
Фото: з вільного доступу
Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт путіна.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Міністерство внутрішніх справ росії оголосило у федеральний розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента рф владіміра путіна", – пише агенство.
Згідно з карткою, російська поліція розшукує суддю за неназваною кримінальною статтею.Нагадаємо, що в березні суд Гааги видав ордер на арешт путіна.