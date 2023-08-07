росія оголосила в розшук журналістку Яніну Соколову

Міністерство внутрішніх справ рф оголосило популярну українську журналістку Яніну Соколову в розшук.

Про це пише ТАСС з посиланням на базу міністерства рф.

"Соколова Яніна Михайлівна розшукується за статтею КК".

Пропагандисти кажуть, що у березні її було внесено Росфінмоніторингом до списку терористів і екстремістів.

Яніна Соколова це українська журналістка, громадська діячка, блогерка, а також авторка і ведуча програми "Рандеву" на 5 каналі, проєктів на YouTube: "Вечір з Яніною" та "Соромно!". Засновниця проєкту "Я, Ніна" на допомогу онкохворим, медіаамбасадорка HeforShe в Україні, волонтерка.

Раніше стало відомо, що росія оголосила в розшук суддю МКС.