Росія оштрафувала Facebook
"Представники Facebook вдруге не з'явилися на засідання і, за даними суду, не звертали клопотань про перенесення розгляду. У зв'язку з цим справа була розглянута без них", - інформує УП з посиланням на "Інтерфакс".
У матеріалах справи йдеться, що в ході листування Facebook і Роскомнадзора компанія пояснювала регулятору, що інфраструктура сервісів соцмережі влаштована таким чином, що "дані не сегментовані за географічною ознакою".
Роскомнадзор 17 січня одержав від Twitter і Facebook відповіді на запит про локалізацію даних росіян на території РФ.
Глава регулятора Олександр Жаров заявив, що відповіді не містили конкретики, тому відносно сервісів були складені адміністративні протоколи.
З 1 вересня 2015 року в РФ набув чинності закон про локалізацію персональних даних росіян на серверах всередині країни.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін пояснив, для чого, на його думку, потрібний закон про ізоляцію російського інтернету, який дозволить владі контролювати точки з'єднання російського сегмента інтернету із зовнішнім світом.
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