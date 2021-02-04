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Росія оштрафувала Twitter на три з гаком мільйони рублів

Російський суд наклав штраф у розмірі 3,2 млн рублів на Twitter за те, що соціальна мережа нібито не видалила твіти з закликами до неповнолітніх взяти участь у "неузгоджених мітингах".
Росія оштрафувала Twitter на три з гаком мільйони рублів Фото: twitter.com

Відповідне рішення ухвалив Мировий суд Таганського району Москви, пише "Економічна правда".

Компанію визнали винною за адміністративною статтею про порушення порядку обмеження доступу до забороненої інформації. Максимальний штраф за цією статтею становить 4 млн рублів.

З 10 березня Роскомнадзор вирішив уповільнити швидкість роботи Twitter на території Росії через те, що соцмережа нібито не видаляє протиправний контент.

Причиною такого рішення назвали те, що соцмережа з 2017 року начебто не видаляє на вимогу регулятора "контент, що схиляє неповнолітніх до скоєння самогубств, що містить дитячу порнографію, а також інформацію про використання наркотичних засобів".

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02 04 2021 16:32
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