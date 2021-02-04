Росія оштрафувала Twitter на три з гаком мільйони рублів
Відповідне рішення ухвалив Мировий суд Таганського району Москви, пише "Економічна правда".
Компанію визнали винною за адміністративною статтею про порушення порядку обмеження доступу до забороненої інформації. Максимальний штраф за цією статтею становить 4 млн рублів.
З 10 березня Роскомнадзор вирішив уповільнити швидкість роботи Twitter на території Росії через те, що соцмережа нібито не видаляє протиправний контент.
Причиною такого рішення назвали те, що соцмережа з 2017 року начебто не видаляє на вимогу регулятора "контент, що схиляє неповнолітніх до скоєння самогубств, що містить дитячу порнографію, а також інформацію про використання наркотичних засобів".
Читайте також: Facebook розробляє Instagram для дітей до 13 років, - ЗМІ
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам