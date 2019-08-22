Росія оскаржила рішення арбітражу на користь "Ощадбанку" щодо кримських активів
Апеляція була подана 19 серпня 2019 року в той самий суд, заявляє пресслужба Мін'юсту РФ, інформує LB.ua.
"Були виявлені внутрішні документи "Ощадбанку," які свідчать про те, що його так звана інвестиція ніколи не захищалася зазначеною угодою [про заохочення і взаємний захист інвестицій]. Угода не охоплює інвестиції радянського періоду, захисту підлягають лише ті, які були зроблені після 1 січня 1992 року. При цьому "Ощадбанк "є колишнім українським філіалом "Ощадбанку" СРСР. Кримське відділення "Ощадбанку", про експропріацію якого заявляє банк, також існувало вже за радянських часів і було частиною "Ощадбанку" ще до 1992 року. Ощадбанк промовчав про ці факти в арбітражному розгляді", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Київський апеляційний суд дозволив державному "Ощадбанку" виконати рішення Арбітражного трибуналу у Парижі щодо отримання банком компенсації від Росії за втрачені внаслідок анексії Криму активи.
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