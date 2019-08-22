Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія оскаржила рішення арбітражу на користь "Ощадбанку" щодо кримських активів

У РФ заявили, що Ощадбанк як частина колишнього "Ощадбанку" СРСР нічого не інвестував
Росія оскаржила рішення Арбітражного трибуналу в Парижі, винесене 26 листопада 2018 року на користь українського державного "Ощадбанку", за позовом про компенсацію за втрачені в Криму активи. Сума присудженої компенсації становила 1,3 млрд доларів плюс відсотки, які будуть нараховуватися до фактичної компенсації.
Росія оскаржила рішення арбітражу на користь "Ощадбанку" щодо кримських активів Фото: forbes.ua

Апеляція була подана 19 серпня 2019 року в той самий суд, заявляє пресслужба Мін'юсту РФ, інформує LB.ua.

"Були виявлені внутрішні документи "Ощадбанку," які свідчать про те, що його так звана інвестиція ніколи не захищалася зазначеною угодою [про заохочення і взаємний захист інвестицій]. Угода не охоплює інвестиції радянського періоду, захисту підлягають лише ті, які були зроблені після 1 січня 1992 року. При цьому "Ощадбанк "є колишнім українським філіалом "Ощадбанку" СРСР. Кримське відділення "Ощадбанку", про експропріацію якого заявляє банк, також існувало вже за радянських часів і було частиною "Ощадбанку" ще до 1992 року. Ощадбанк промовчав про ці факти в арбітражному розгляді", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Київський апеляційний суд дозволив державному "Ощадбанку" виконати рішення Арбітражного трибуналу у Парижі щодо отримання банком компенсації від Росії за втрачені внаслідок анексії Криму активи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 08 2019 11:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.