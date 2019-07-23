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Суд дозволив "Ощадбанку" стягнути з Росії $1,1 млрд за втрачені в Криму активи

Справу суд відкрив 2 травня 2019 року
Київський апеляційний суд дозволив державному "Ощадбанку" виконати рішення Арбітражного трибуналу у Парижі щодо отримання банком компенсації від Росії за втрачені внаслідок анексії Криму активи.
Суд дозволив "Ощадбанку" стягнути з Росії $1,1 млрд за втрачені в Криму активи Фото: forbes.ua

Відповідне рішення суду опубліковане у судовому реєстрі, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що справу суд відкрив 2 травня 2019 року. Тоді до суду звернулися представники державного "Ощадбанку", які вимагали від Росії виконати рішення арбітражу, зокрема шляхом конфіскації майна країни на території України.

Нагадаємо, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада ухвалив рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків "Ощадбанку", завданих внаслідок анексії Криму Російською Федерацією.

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23 07 2019 11:57
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