БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКиївський апеляційний суд дозволив державному "Ощадбанку" виконати рішення Арбітражного трибуналу у Парижі щодо отримання банком компенсації від Росії за втрачені внаслідок анексії Криму активи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд дозволив "Ощадбанку" стягнути з Росії $1,1 млрд за втрачені в Криму активи
Справу суд відкрив 2 травня 2019 року
Фото: forbes.ua
Відповідне рішення суду опубліковане у судовому реєстрі, повідомляє "Громадське".
Зазначається, що справу суд відкрив 2 травня 2019 року. Тоді до суду звернулися представники державного "Ощадбанку", які вимагали від Росії виконати рішення арбітражу, зокрема шляхом конфіскації майна країни на території України.
Нагадаємо, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада ухвалив рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків "Ощадбанку", завданих внаслідок анексії Криму Російською Федерацією.
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