Росія оскаржила рішення Швейцарського суду про компенсації "Укрнафті"
Позови подали за арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ на підставі угоди між Росією та Україною про заохочення та взаємний захист інвестицій, йдеться в "РБК-Україна".
"Росія не згодна з можливістю застосування зазначеної угоди до таких спорів", - заявили в російському міністерстві.
Нагадаємо, 12 квітня "Укрнафта" стягнула з Росії $44,45 млн у міжнародному арбітражі за втрачені у Криму активи. Згідно з рішенням суду, в 2014 році окупанти захопили адміністративні приміщення та 16 автозаправних станцій компанії. Крім того, російська сторона відшкодує 3,5 млн доларів арбітражних витрат. Також суд постановив, що на суму компенсації "Укрнафті" нараховуються відсотки з 22 квітня 2014 року, сума яких на сьогодні складає понад 5,5 млн доларів.
Додамо, в жовтні 2018 року суд Швейцарії став на захист "Укрнафти" у справі захоплення Росією активів в Криму і встановив, що компанія була інвестором за угодою з РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій, а майно на території Криму - інвестиціями.
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