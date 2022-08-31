ПОЛІТИКА НОВИНИУпродовж кількох днів у серпні росія отримала від Ірану безпілотники серії Mohajer-6 і ShahedПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія отримала іранські дрони - Білий дім
У Білому домі заявили про передачу Іраном першої партії ударних безпілотників росії.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.
"За нашою оцінкою, упродовж кількох днів у серпні росія отримала від Ірану безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed. На російські транспортні літаки завантажили обладнання БПЛА на аеродромі в Ірані, потім вони вилетіли з Ірану до росії", - сказала Карін Жан-П'єр.
Водночас офіційний Вашингтон вважає, що це тільки "початкові поставки".
Раніше iPress повідомляв, що українські воїни зібрали кошти на купівлю квадрокоптера Mavic DJI Mini у чатах прихильників війни, яку розв'язала росія.
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