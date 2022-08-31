росія отримала іранські дрони - Білий дім

У Білому домі заявили про передачу Іраном першої партії ударних безпілотників росії.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

"За нашою оцінкою, упродовж кількох днів у серпні росія отримала від Ірану безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed. На російські транспортні літаки завантажили обладнання БПЛА на аеродромі в Ірані, потім вони вилетіли з Ірану до росії", - сказала Карін Жан-П'єр.

Водночас офіційний Вашингтон вважає, що це тільки "початкові поставки".

Раніше iPress повідомляв, що українські воїни зібрали кошти на купівлю квадрокоптера Mavic DJI Mini у чатах прихильників війни, яку розв'язала росія.