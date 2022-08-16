Росіяни "помилково" здавали гроші на квадрокоптер для ЗСУ - ЗМІ

Всі зібрані гроші направили на придбання квадрокоптера Mavic DJI Mini 2 у максимальній комплектації. Маленького помічника вже доставили до одного зі спецзагонів ЗСУ на передовій

Прихильники російської агресії без волі "зробили добру справу" для українських захисників: вони зібрали гроші на дрон.

Українські воїни зібрали кошти на купівлю квадрокоптера Mavic DJI Mini у чатах прихильників війни, яку розв'язала Росія. Про це повідомляє Кореспондент.

У повідомленні йдеться, що бійці ЗСУ, які наразі ведуть бої з окупантами на Херсонському напрямку, розповіли докладніше про цей курйозний випадок.

Прихильників нинішнього правлячого режиму РФ закликали жертвувати гроші на бронежилети, медикаменти та спеціальні засоби для армії Росії.

Однак прикріплені рахунки російських банків були насправді "фейковими". Тоді як сам збір здійснювався лише на електронні гаманці.

"Всі зібрані гроші направили на придбання квадрокоптера Mavic DJI Mini 2 у максимальній комплектації. Маленького помічника вже доставили до одного зі спецзагонів ЗСУ на передовій", - наголошується в повідомленні.