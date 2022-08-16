НОВИНИПрихильники російської агресії без волі "зробили добру справу" для українських захисників: вони зібрали гроші на дрон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росіяни "помилково" здавали гроші на квадрокоптер для ЗСУ - ЗМІ
Всі зібрані гроші направили на придбання квадрокоптера Mavic DJI Mini 2 у максимальній комплектації. Маленького помічника вже доставили до одного зі спецзагонів ЗСУ на передовій
Фото: Telegram Україна сьогодні
Українські воїни зібрали кошти на купівлю квадрокоптера Mavic DJI Mini у чатах прихильників війни, яку розв'язала Росія. Про це повідомляє Кореспондент.
У повідомленні йдеться, що бійці ЗСУ, які наразі ведуть бої з окупантами на Херсонському напрямку, розповіли докладніше про цей курйозний випадок.
Прихильників нинішнього правлячого режиму РФ закликали жертвувати гроші на бронежилети, медикаменти та спеціальні засоби для армії Росії.
Однак прикріплені рахунки російських банків були насправді "фейковими". Тоді як сам збір здійснювався лише на електронні гаманці.
"Всі зібрані гроші направили на придбання квадрокоптера Mavic DJI Mini 2 у максимальній комплектації. Маленького помічника вже доставили до одного зі спецзагонів ЗСУ на передовій", - наголошується в повідомленні.
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