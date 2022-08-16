ЗСУ ліквідували найкращого вертолітника росії

Військовослужбовець 93-ї ОМБр ЗСУ ліквідував полковника рф, який на параді у москві до дня перемоги рік тому керував вертольотом і вів парадний стрій.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Про це повідомила 93-тя ОМБр Холодний Яр на сторінці у Facebook.

"Військовий нашої бригади солдат Іллюк Артур Григорович, який зробив вдалий постріл із ПЗРК "Ігла", ліквідув найкращого вертолітника вкс рф полковника василя клещенка. Клещенко був заступником голови 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації країни-окупанта. Минулого року він на параді на честь дня перемоги у москві летів за штурвалом вертольота Ка-52 "Алігатор" і вів парадний стрій. А тепер розвідники вилучили його тіло і передали на обмін", - йдеться у дописі. Зазначається, що російський "Алігатор" (вертоліт Ка-52) був збитий ще у квітні. Він впав перед позиціями бригади в районі села Гусарівка Балаклійського району на Харківщині. Але група розвідників ГУР МО змогли потрапити на місце падіння гвинтокрила лише у червні.

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