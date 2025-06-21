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росія передала Україні 20 російських тіл навіть із паспортами

21 червня 2025, 17:09
росія передала Україні 20 російських тіл навіть із паспортами
Фото: gettyimages.com
кремль сам не може перевірити, кого відправляє під час обмінів.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що тіла 20 людей, передані як українські загиблі військові виявилися росіянами. 

Про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, передає портал Української правди. 

"Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами.

Вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють. Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати "русскіх" просто для кількості", - заявив Зеленський. 

Ща його словами, окупація на Сумщині – це проблема для росіян.

"Ситуація на Сумщині – це велика проблема для "русскіх". Вони хочуть "продати" успіх на Сумщині і на Харківщині. Тому що, якщо успіху відповідного немає, Президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями. За цей тиждень на 200 метрів вони просунулися в бік Сум, і на 200–400 метрів ми відштовхнули їх. 23 % всіх бомб, всіх ударів, які є по фронту, припадають на Сумський напрямок. Переважно бомби і північнокорейські ракети, які фіксуються у великій кількості. Дніпровська область – дві, три, чотири людини в ДРГ-групах постійно пробують прориватися. Але поки що там у них немає успіху", - підсумував глава держави. 

Днями також МВС повідомляло, що росія під час останніх обмінів замість тіл загиблих українців передавала тіла росіян

Нагадаємо, що після стамбульских домовленостей Україні вдалось повернути більше 6000 тіл захисників.

 
Росіявійназагиблі

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