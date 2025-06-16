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росія під час останніх обмінів замість тіл загиблих українців передавала тіла росіян – МВС

16 червня 2025, 20:48
росія під час останніх обмінів замість тіл загиблих українців передавала тіла росіян – МВС
t.me/Koord_shtab
Були ситуації, коли рештки однієї людини повертають під час різних етапів репатріації, тобто в різні дні.

росія ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих, коли повертає їх у вкрай понівеченому стані, або, коли разом із полеглими українцями передала й тіла своїх солдатів.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"Під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових – змішані з тілами українців. На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо", - заявив Клименко. 

За його словами, після кожної репатріації розпочинається кропітка робота - розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз, перевірка кожної деталі.

Глава МВС додав, що цей процес і без того складний та тривалий, а росія ще й навмисно ускладнює процес ідентифікації. 

Часом тіла повертаються в Україну у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках, а були, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації.

Міністр казав, що експерти працюють на межі можливого. Кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз. Фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані. Найбільший виклик – час.

"Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо – саме це є метою рф. Ми не маємо права на помилку. Для нас це не статистика. Це – люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення", – зазначив Клименко. 

Нагадаємо, що сьогодні в Україну повернули тіла ще 1245 загиблих захисників. Це був завершальний етап обміну. Загалом же вдалося повернути останки 6000 загиблих українців.

 

війназагиблі

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