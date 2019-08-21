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Росія передала Україні політв'язня - члена "Правого сектору" Терновського

Зараз він у Глухові
Росія передала Україні політв'язня Романа Терновського, обвинуваченого в екстремізмі в складі організації "Правий сектор".
Росія передала Україні політв Фото: Мемориал

Терновський сьогодні вранці перетнув кордон через прикордонний перехід "Бачівськ" (Сумська область) і прямує до Києва. Зараз він у Глухові, повідомляє видання OBOZREVATEL.

Нагадаємо, в Росії громадянина України Романа Терновського засудили за "участь у діяльності екстремістської організації" до двох років і трьох місяців колонії загального режиму. Первомайський райсуд Ростова-на-Дону визнав його винним у зв'язку з тим, що, живучи в Харкові, він брав участь у діяльності місцевого відділення "Правого сектору".

Справу розглядали згідно з особливим порядком. На думку російського суду, Терновський "завдав шкоди Росії і в цілому діяв проти її інтересів".

Слідчий комітет РФ заявив про затримання Терновського 2017 року. За місцем його проживання було проведено обшук, під час якого "виявили предмети одягу й інші особисті речі із символікою організації. Терновського помістили під варту. У партії заявили, що Терновський ніколи членом ПС не був, хоча симпатизував політсилі. У червні 2018 року його почали судити.

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