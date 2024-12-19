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ПОЛІТИКА

росія перекидає системи ППО з Сирії до Лівії – WSJ

19 грудня 2024, 10:36
росія перекидає системи ППО з Сирії до Лівії – WSJ
Фото: з вільних джерел
російські вантажні літаки доставляли засоби протиповітряної оборони, включаючи радари для систем перехоплення С-400 і С-300, з Сирії на бази на сході Лівії.

росія виводить системи протиповітряної оборони та інше озброєння з військових баз Сирії. Їх перекидають до Лівії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, російські вантажні літаки доставляли засоби протиповітряної оборони, включаючи радари для систем перехоплення С-400 і С-300, з Сирії на бази на сході Лівії. Бази контролює союзник кремля - головнокомандувачу Лівійської національної армії Халіф Хафтар.

росія також вивела з Сирії війська, військову авіацію та іншу зброю. рф намагається зберегти вплив на Близькому Сході. Роками їй вдавалося це робити завдяки режиму Башара Асада у Сирії. Тепер москва намагається використати іншого старого партнера в Лівії.

росія і раніше тримала військову присутність у Лівії, в тому числі через ПВК "Вагнера", яка має тісні зв’язки з Хафтаром. Бойовики "Вагнера" використовували об’єкти Хафтара як транзитний вузол до інших африканських країн.

За словами американського чиновника, поки що неясно, чи залишаться системи озброєнь, включаючи компоненти С-400, у Лівії чи їх повернуть до росії.

Нагадаємо, кілька тижнів тому сирійські повстанці повалили режим Башара Асада в Сирії. Урядові війська не чинили значного опору опозиційним силам. Сам Асад втік до росії.

СиріяЛівіяППОросія окупанти

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