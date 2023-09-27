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росія перекинула в Україну нову армію – розвідка Британії

27 вересня 2023, 10:47
росія перекинула в Україну нову армію – розвідка Британії
Всередині вересня росія, швидше за все, вперше задіяла частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії, формування його було розпочало з кінця серпня.

Про це Міністерство оборони Великої Британії написало в X (Twitter).

"Підрозділи двох маневрених компонентів армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади, ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями", - йдеться в дописі. 

За даними британської розвідки, з початку вторгнення росія лише зрідка зберігала незадіяне угруповання розміром з армію, яка б потенційно могла скласти основу для нового великого наступального удару.

"З огляду на те, що 25-та армія розгортається частинами для посилення надмірно розтягнутої лінії, новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями малоймовірний", - додали в Міноборони Британії.

Раніше ми писали, що удари по ЧФ рф знизили його здатність блокувати українські порти.

 

РосіяарміяРозвідка Британії

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