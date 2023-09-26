Удари по ЧФ рф знизили його здатність блокувати українські порти – британська розвідка

Пошкодження Чорноморського флоту сильне, але локалізоване.

За останні тижні Чорноморський флот рф в окупованому Криму зазнав найбільш руйнівних та скоординованих атак з боку України з початку повномасштабного вторгнення. У британській розвідці кульмінацією цих атак назвали удар по штабу в Севастополі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

"Фізичне пошкодження ЧФ майже напевно серйозне, але локалізоване. Флот майже напевно залишається здатним виконувати свої основні воєнні місії, пов’язані з завданням ударів крилатими ракетами та місцевим патрулюванням безпеки", – вважають у британській розвідці.

Водночас там переконані, що, ймовірно, ЧФ рф доведеться зменшити регіональне патрулювання та блокаду українських портів. Крім того, цілком можливо, російський флот в Криму тепер гірше може захистити свої активи та проводити планове технічне обслуговування.

"У Чорному морі йде динамічний, глибокий ударний бій. Ймовірно, це змусить росію діяти реактивно, демонструючи, що українська армія може підірвати символічну та стратегічну потужність кремля з його теплого порту в окупованому Севастополі", – додали в британській розвідці.