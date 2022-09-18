росія переміщує ракети з санкт-петербурга у бік України
Супутникові зображення, отримані Yle, показують, що мобільні вогневі платформи та ракети зникли з бази на Карельському перешийку неподалів від санкт-петербурга.
При цьому про переміщення обладнання раніше публічно не повідомлялося ні в росії, ні в західних країнах.
Зазначається, що санкт-петербург довгий час був оточений захисним кільцем із 14 зенітно-ракетних баз. Зараз кілька з них стоять порожніми.
"Згідно зі знімками, чотири зенітні бази залишилися без обладнання", - сказав військовий експерт майор у відставці Марко Еклунд.
За його словами, переміщення техніки навряд чи суттєво послабило протиповітряну оборону санкт-петербурга, оскільки вилучене озброєння є його найстарішим, тому воно може більше не знадобитися росії для оборонних цілей. У війні в Україні рф використовує навіть старі зенітні ракети через брак сучасної високоточної зброї.
Ймовірно, росіяни вивезли з санкт-петербурга обладнання до старої зенітно-ракетної системи С-300.
На одній з баз розряджено дві батареї. Так, були зняти всі 12 ракетних платформ. На іншій базі повністю спорожніла ще одна батарея.
Знімки показують, що близько 25 контейнерів з ракетами, які, можливо, містили 100 ракет, були вилучені з однієї з двох батарей, що залишилися.
На ще одній базі зникли не лише контейнери з ракетами, а й ряд транспортних засобів, які роками стояли просто неба. Можливо, у ракетних контейнерах з майданчика було вивезено до 120 ракет.
З іншої бази було перекинуто значну кількість техніки - близько 10 вогневих платформ, а також іншу техніку. За словами Еклунда, в цьому випадку могло бути вилучено нове ракетне обладнання, оскільки російські збройні сили заявили, що цей полк використовує новішу зенітно-ракетну систему С-400.
Раніше повідомлялось, що президент США схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн.
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