росія переміщує системи РЕБ ближче до кордонів НАТО – Bloomberg

Це може порушити роботу GPS на великій території.

Уряд Естонії оголосив, що росія посилила свої системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) поблизу естонських кордонів.

Про це на пресконференції в Таллінні заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, передає Bloomberg.

За словами естонських чиновників, армія рф доставила додаткове обладнання для глушіння радіосигналів у район міста Кінгісепп, що знаходиться приблизно за 20 кілометрів від естонського кордону.

Ці системи РЕБ вже використовувалися в Україні для порушення навігаційних сигналів безпілотних літальних апаратів. Однак вони також можуть серйозно заважати роботі системи глобального позиціонування (GPS), яка є критично важливою для комерційних літаків і судноплавства.

Раніше ми також писали, що Естонія фіксує посилення GPS-перешкод у районі Нарви.