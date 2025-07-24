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росія переміщує системи РЕБ ближче до кордонів НАТО – Bloomberg

24 липня 2025, 19:06
росія переміщує системи РЕБ ближче до кордонів НАТО – Bloomberg
Фото: Макс Требухов
Це може порушити роботу GPS на великій території.

Уряд Естонії оголосив, що росія посилила свої системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) поблизу естонських кордонів.

Про це на пресконференції в Таллінні заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, передає Bloomberg.

За словами естонських чиновників, армія рф доставила додаткове обладнання для глушіння радіосигналів у район міста Кінгісепп, що знаходиться приблизно за 20 кілометрів від естонського кордону.

Ці системи РЕБ вже використовувалися в Україні для порушення навігаційних сигналів безпілотних літальних апаратів. Однак вони також можуть серйозно заважати роботі системи глобального позиціонування (GPS), яка є критично важливою для комерційних літаків і судноплавства.

Раніше ми також писали, що Естонія фіксує посилення GPS-перешкод у районі Нарви

 
РосіяЕстоніяРЕБ

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